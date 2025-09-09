📸 Добрый поступок Хакими. Исполнил мечту ребенка из Замбии

В отборе на ЧМ-2026 сборная Марокко переехала Нигер – 5:0. Ашраф Хакими провел на поле все 90 минут и отдал голевую передачу, команда официально отобралась на грядущий мундиаль.

Задача по выходу на турнир решена, следующую игру квалификации, с Замбией, Хакими смотрел со скамейки. Марокканцы справились и без главной звезда – победа 2:0. Когда Ашраф спускался в подтрибунку, к нему через охрану прорвался мальчик.

Ребенок плакал и просил футболиста о селфи, но получил гораздо больше. Хакими провел парнишку в раздевалку сборной Марокко, где мальчик получил от кумира футболку, бутсы и кроссовки.

Журналисты выяснили, что мальчишку зовут Луис Мусонда. Ему 10 лет, он родом из Ндолы – второго по величине города Замбии.

Не зря Ашрафа любят во всей Африке.