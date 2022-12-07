Игроки «ПСЖ» возвращаются на базу клуба. Показываем лучшие фото и рассказываем последние новости
Футболисты «ПСЖ», которые не поехали со своими сборными в Катар, возвращаются на базу клуба после небольшого отпуска.
Официальный аккаунт столичной команды поделился несколькими фотографиями:
Кристоф Гальтье сможет рассчитывать на расширение группы: к тренировкам приступили Верратти, Доннарумма, Рамос, Бернат, Саншеш, Мукиеле, Экитик, Рико и Руис, который, как сообщается, почти восстановился после травмы.
Вместе с основной командой тренировалась и молодежь – Эль-Шадай Битшиабу, Этан Мбаппе, Уоррен Заир-Эмери, Уго Лами и Юнес Эль-Аннаш.
Преснель Кимпембе пока работает индивидуально.
Впереди у «ПСЖ» два товарищеских матча – против «Парижа» 16 декабря и против «Кевийи» 21 декабря.
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