«Такая возможность выпадает раз в жизни»: Гальтье рассказал о том, как оказался в «ПСЖ»

Этим летом Кристоф Гальтье возглавил «ПСЖ». Судя по сообщениям многочисленных источников, француз уже успел завоевать доверие игроков. Болельщики столичной команды тоже впечатлены тем, как изменился «ПСЖ» с приходом Гальтье.

Кристоф дал интервью изданию Marca, где тренер рассказал о том, как проходили его переговоры с клубом:

«Первый разговор у меня был с Луишем Кампушем. Мы разделяем одни и те же ценности в работе, одинаково смотрим на то, каким должен быть клуб. Мы определяем и защищаем проект. Когда Луиш рассказал мне о возможности перехода, я сказал себе: «Уфф. Это фантастика». Мы разговаривали минут пять или шесть, не больше, думаю, он хотел, чтобы этот разговор не был долгим.

Когда я повесил трубку, я включил авиарежим, пошел к жене и сказал: «Дорогая, иди сюда, нам нужно поговорить». Я все ей рассказал, и она задала мне только один вопрос: «Ты чувствуешь себя достаточно сильным, чтобы принять этот вызов?» Я ответил, что не знаю, но понимаю, что если не приму его, мне придется уйти в отставку. Потому что возможность тренировать этот великий клуб с такими игроками выпадает раз в жизни. Затем Луиш сказал мне: «Ты знаешь, что твоя жизнь изменится?» Тогда я не думал об этом, но она действительно изменилась».

«ПСЖ» стал первым грандом, который Гальтье взялся тренировать. И Кристоф развеял сомнения скептиков, его «ПСЖ» смотрится отлично.

Но настоящий вызов для подопечных Гальтье еще впереди – команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов.

А как вам Кристоф Гальтье в роли главного тренера «ПСЖ»?