«Честь быть в команде с Килианом, поиграть против него я успею в феврале». Звезда Франции и «Баварии» считает Мбаппе ключевым игроком сборной

Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнендес заявил, что это честь быть в одной команде с Килианом Мбаппе перед стартом чемпионата мира. Он отметил, что Мбаппе серьезно изменился по сравнению с Мундиалем в России в 2018 году.

«Килиан – невероятный игрок с огромным талантом. То, что он играет за нас – это честь. В конце концов, у меня будет время поиграть против него в феврале в Лиге чемпионов», - заявил Эрнандес в интервью L’Equipe.

«Мбаппе – это футболист, который может сделать разницу в счете в любой момент. Мы постараемся создать лучшие условия, чтобы он мог проявить свой талант. Мы рассчитываем на Килиана. По сравнению с 2018 годом, он очень повзрослел. Он часть нашей команды, и мы всегда будем ценить это».

Нападающий «ПСЖ» приезжал на турнир в Россию в 19 лет, он смог забить 4 гола и сделать 1 асссист в семи матчах французов, в том числе он стал автором гола в ворота Хорватии в финале турнира.