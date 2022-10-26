Петер Шмейхель объяснил, почему «ПСЖ» не выиграет ЛЧ в этом сезоне: проблема в Месси, Неймаре и Мбаппе

Легенда «МЮ» Петер Шмейхель считает, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне – проблема в обороне команды.

Шмейхель прокомментировал вчерашнюю победу парижского клуба над «Маккаби Хайфой» (7:2) в пятом туре группового этапа турнира. Хотя подопечные Кристофа Гальтье выдающимся образом действовали в атаке, у них было несколько ошибок в обороне: «Маккаби» нанес 13 ударов, пять из которых попали в створ.

«Если говорить о шансах «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов, то, я думаю, что они в прошедшем матче наглядно обозначили свою проблему. Они вели 4:0, когда счет неожиданно стал 4:2. Им нужно много забивать, чтобы побеждать, но такое не всегда возможно», - заявил Шмейхель для CBS Sports.

«Я думаю, что они ужасно играют в обороне в том числе и по вине атакующего трио. Месси, Неймар и Мбаппе мало отрабатывают в защите, а у таких клубов, как «Бавария» и «МанСити» на поле 11 игроков атакуют и 11 обороняются – я думаю, что в современном футболе именно так и нужно поступать».

«Я видел эту проблему у «ПСЖ» и в матчах с «Сити», и в матчах с «Мадридом» - этого достаточно для того, чтобы вылететь в плей-офф ЛЧ», - добавляет Шмейхель.