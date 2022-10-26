ПСЖ
Блог

Петер Шмейхель объяснил, почему «ПСЖ» не выиграет ЛЧ в этом сезоне: проблема в Месси, Неймаре и Мбаппе

ПСЖ ПСЖ
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Неймар Неймар
Футбол Футбол

Легенда «МЮ» Петер Шмейхель считает, что «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне – проблема в обороне команды.

Шмейхель прокомментировал вчерашнюю победу парижского клуба над «Маккаби Хайфой» (7:2) в пятом туре группового этапа турнира. Хотя подопечные Кристофа Гальтье выдающимся образом действовали в атаке, у них было несколько ошибок в обороне: «Маккаби» нанес 13 ударов, пять из которых попали в створ.

«Если говорить о шансах «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов, то, я думаю, что они в прошедшем матче наглядно обозначили свою проблему. Они вели 4:0, когда счет неожиданно стал 4:2. Им нужно много забивать, чтобы побеждать, но такое не всегда возможно», - заявил Шмейхель для CBS Sports.

«Я думаю, что они ужасно играют в обороне в том числе и по вине атакующего трио. Месси, Неймар и Мбаппе мало отрабатывают в защите, а у таких клубов, как «Бавария» и «МанСити» на поле 11 игроков атакуют и 11 обороняются – я думаю, что в современном футболе именно так и нужно поступать».

 «Я видел эту проблему у «ПСЖ» и в матчах с «Сити», и в матчах с «Мадридом» - этого достаточно для того, чтобы вылететь в плей-офф ЛЧ», - добавляет Шмейхель.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные