📸«Вот это дружба!»: в сети завирусилась реакция Агуэро на гол Месси в ворота «Аяччо». Фанаты тронуты

В 12-м туре Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Аяччо» со счетом 3:0. Лео Месси в этой игре отметился двумя ассистами и одним зрелищным голом.

В сети завирусился ролик с реакцией Серхио Агуэро на мяч Лионеля. Экс-нападающий «Ман Сити» безумно рад за своего товарища по сборной Аргентины. Серхио улыбается, хлопает в ладоши, хвалит игру Лео, в его речи даже проскакивает обсценная лексика. Взгляните:

Фанатов такая эмоциональная реакция Серхио очень тронула.

Вот что пишут болельщики:

💭 «Это видео сделало мой день».

💭 «Мне прям завидно. Он любит Месси больше, чем я».

💭 «Не понимаю, что он говорит, но понимаю, что он чувствует. Удивительно!»

💭 «Вот это уровень дружбы».

💭 «Думаю, любой бы так отреагировал на гол Месси. Лео великий».

💭 «Он так искренне улыбается. Я тронут».

Месси и Агуэро – близкие друзья. Парни отдыхают семьями, всегда остаются на связи, а в одном из интервью Лео рассказал, что скучает по Серхио и считает его «очень милым и искренним человеком, в котором нет злобы».

Поэтому такая реакция Агуэро на гол Месси вполне очевидна. Кун просто искренне рад за друга.