🎥 «А ведь когда-то Рамос пытался его убить!»: вирусный ролик, который доказывает, что в «ПСЖ» – отличная атмосфера

В Твиттере набирает популярность видео с тренировки «ПСЖ».

Футболисты играют в квадрат, при этом веселятся, как маленькие дети. Взгляните:

Обратили внимание на смех за кадром? Поклонники столичной команды утверждают, что смех принадлежит Мбаппе. Если это так, выходит, что Килиан не так уж и несчастен.

Не меньше фанатов удивили объятия Месси и Рамоса. Когда парни играли в Ла Лиге, кому-то могло показаться, что они друг-друга просто ненавидят. Сейчас картинка совсем другая.

Вот что пишут болельщики «ПСЖ» о ролике с тренировки команды:

💭 «Месси и Рамос обнимаются, лол. Этот ролик определенно из альтернативной вселенной, уж точно не из нашей».

💭 «Так приятно видеть, как Месси вновь наслаждается футболом».

💭 «На секунду подумал, что Рамос решил задушить Месси».

💭 «Лео буквально побежал к Рамосу, чтобы Серхио защитил его от Верратти!»

💭 «Мбаппе так ужасно смеется».

💭 «А ведь пару лет назад Рамос буквально пытался убить Месси!»

💭 «Как же странно видеть Месси и Рамоса вместе! Хотя это, конечно, приятно».

💭 «Неожиданно Верратти стал очередной жертвой Месси».

💭 «Почему Мбаппе смеется, как тюлень?»

💭 «Неймар так любит Лео! Приятно видеть команду в хорошем настроении».

Здоровая атмосфера в раздевалке – важная составляющая спортивных успехов. Хочется чаще видеть парижан такими счастливыми.