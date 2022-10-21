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Килиан Мбаппе может сыграть на своей любимой позиции из-за отсутствия Неймара в матче с «Аяччо»

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В отсутствии Неймара во время матча «Аяччо» - «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сыграть на своем любимом левом фланге, сообщает L’Equipe.

Парижанам в Лиги 1 сегодня придется обойтись без лучшего бомбардира. Бразилец пропустит игру, после того как получил три желтые карточки в 10 матчах чемпионата.

По информации L’Equipe, главный тренер команды Кристоф Гальтье может задействовать молодого игрока Юго Экитика в центре атаки, а Лионель Месси и Килиан Мбаппе сыграют на флангах.

В качестве левого вингера «7» номер «ПСЖ» сможет противостоять защитникам соперника, а также участвовать в быстрых атаках с другими нападающими. С Неймаром в составе Мбаппе в основном действует в центре, будет интересно посмотреть, как он сыграет слева.

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