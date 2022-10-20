«Килиан важен для клуба»: Ди Марцио высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал» или «Ливерпуль»

Сейчас только ленивый не обсуждает слухи о желании Мбаппе покинуть «ПСЖ». СМИ пишут, что Мбаппе разочарован в клубе. Также есть информация, что француз хочет присоединиться к «Реалу», при этом «ПСЖ» готов отдать Килиана лишь «Ливерпулю».

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио поделился своим взглядом на будущее звездного форварда:

«Не думаю, что «ПСЖ», который в прошлом году решил отказаться от 180 млн евро, когда по контракту оставалось еще шесть месяцев, отпустит Килиана в такой же ситуации. Потому что клуб хочет создать с Мбаппе бренд. Образ Килиана важен и для «ПСЖ», и для ЧМ в Катаре. Все мы знаем, как важно для владельцев «ПСЖ» иметь Килиана в команде. Даже если Мбаппе сейчас разочарован, клуб платит ему, и платит очень хорошо. «ПСЖ» сменил спортивного директора, выбрал того, кого хотел Килиан. Не думаю, что «ПСЖ» отпустит его. Ни в «Реал», ни в «Ливерпуль». Вообще никуда».

Трансферная сага Мбаппе не заканчивается. Не будем забывать, что, помимо прочего, у Килиана непростые отношения с одноклубниками. Например, недавно вновь обострился конфликт между французом и Неймаром.

Как закончится эта история? Согласны ли вы с тем, что «ПСЖ» не отпустит Килиана? Пишите, что думаете.