📸 Экс-игрок РПЛ получил прямую красную во французском класико. Показываем, что он натворил

Сегодня в мире день классических футбольных противостояний. В Испании «Реал» обыграл «Барселону», а в Париже состоялось французское класико – «ПСЖ» принимал в гостях «Марсель».

Известный в России по выступлениям за московский «Спартак», Самуэль Жиго появился на поле в самой концовке первой половины встречи. Буквально за минуту до того, как Неймар открыл счет в матче. Защитник «Марселя» попытался отомстить бразильцу уже во втором тайме.

На 72-й минуте Жиго срубил Неймара жестким подкатом, за что был немедленно наказан – арбитр показал прямую красную:

Эпизод с другого ракурса:

Жиго пытался спорить с судьей, но рефери остался непреклонен, Самуэль был вынужден досрочно уйти с поля:

После удаления «ПСЖ» не смог забить. Парижане одолели своего принципиального соперника с минимальным счетом 1:0, а Жиго досматривал игру в подтрибунке.