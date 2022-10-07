Без Месси и Мендеша: заявка «ПСЖ» на матч против «Реймса»

В рамках 10-го тура Лиги 1 «ПСЖ» отправится в Реймс, чтобы встретиться с одноименной командой.

У парижан приличное количество игроков оказались в лазарете, но «Реймс» – один из аутсайдеров чемпионата Франции, поэтому у Гальтье вряд ли возникнут сложности с выбором оптимального состава.

Заявка «ПСЖ» на игру с «Реймсом»

На пресс-конференции Гальтье подтвердил, что Месси получил повреждение, аргентинец пропустит матч чемпионата Франции, его должен заменить Солер. Нуну Мендеш тоже травмирован, но характер его повреждения куда более серьезен: португалец выпал на несколько недель. Кимпембе и Саншеш продолжают набирать форму. Ренату уже приступил к индивидуальным тренировкам, он должен вернуться в группу на следующей неделе.

Есть и хорошие новости! У Килиана Мбаппе случился приступ стенокардии, но сейчас он чувствует себя значительно лучше, француз отправится с командой в Реймс.