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Оказывается, у Кампуша был четырехэтапный план по устранению лагерей в раздевалке «ПСЖ». Что придумал директор?

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Луиш Кампуш решил окончательно покончить с разделением раздевалки «ПСЖ» на кланы. Для этого португалец разработал четырехэтапный план, который Луиш начал реализовывать уже этим летом.

При Почеттино в столичной команде процветал лагерь южноамериканцев. Весной этого года издание RMC Sport сообщало, что в Париже назрел конфликт между франкоязычными и латиноамериканскими футболистами. Летом клуб избавился не только от аргентинского наставника, «ПСЖ» также попрощался с Ди Марией и Паредесом.

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Недовольных своим положением в клубе Дракслера, Икарди и Кюрзаву заменили на молодых и перспективных Витинью, Солера и Саншеша.

При этом новичков заранее предупредили о том, что поначалу у них будет не слишком много игрового времени, по крайней мере, до чемпионата мира.

Лидером в раздевалке постепенно становится Серхио Рамос. Испанец берет на себя ответственность и на поле, и за его пределами. Серхио активно пытается помирить Неймара и Мбаппе, которые пока не могут найти общий язык.

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