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Карлос Солер назвал три фактора, которые серьезно повлияли на его трансфер в «ПСЖ»

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В интервью испанскому спортивному изданию SuperDeporte Карлос Солер объяснил, почему он решил покинуть «Валенсию» и перебраться в «ПСЖ»:

«Я хотел подписать долгосрочный контракт с «Валенсией», мне был нужен амбициозный спортивный проект, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, разумеется, экономические условия тоже были важны. Я ведь футболист и живу этим. Все эти условия не были соблюдены. Клуб не стремился к этому, не сделал и шага навстречу. В конечном итоге, я сказал клубу, что мне не хочется уходить бесплатно, потому что я многим обязан этой команде. Поэтому я проинформировал руководство и Гаттузо. Вот так все и произошло. Появилась возможность перебраться в «ПСЖ», мы договорились, и я ушел».

Атакующий полузащитник Карлос Солер подписал контракт с «ПСЖ» до 2027 года. На данный момент испанец отыграл 13 минут во всех соревнованиях за французский клуб.

Что ж, в «ПСЖ» Солер точно нашел амбициозный спортивный проект, выгодные финансовые условия с долгосрочным контрактом и, что главное, команду, которая будет биться за победу в Лиге чемпионов. 

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