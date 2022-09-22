📸Показываем, как тренируются игроки «ПСЖ», которые не были вызваны в сборные

Многие футболисты «ПСЖ» разъехались по миру, чтобы защитить честь своих стран на международной арене. Но кто-то остался в Париже и продолжил готовиться к клубным турнирам.

Кейлор Навас, Серхио Рико, Александр Летелье, Серхио Рамос, Хуан Бернат, Фабиан Руис, Норди Мукиеле и Юго Экитике провели тренировку на базе столичного клуба.

Показываем, как это было:

Юный вратарь Люка Лавалле тоже работал с игроками основы. Для него это очень классная возможность, потому что сейчас парень не может тренироваться даже с командой U19.

Марко Верратти, Ренату Саншеш и Преснель Кимпембе сейчас восстанавливаются после полученных травм, поэтому их не было на тренировке с остальными игроками «ПСЖ».