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📸Показываем, как тренируются игроки «ПСЖ», которые не были вызваны в сборные

Норди Мукиеле Норди Мукиеле
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Серхио Рамос Серхио Рамос
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Многие футболисты «ПСЖ» разъехались по миру, чтобы защитить честь своих стран на международной арене. Но кто-то остался в Париже и продолжил готовиться к клубным турнирам. 

Кейлор Навас, Серхио Рико, Александр Летелье, Серхио Рамос, Хуан Бернат, Фабиан Руис, Норди Мукиеле и Юго Экитике провели тренировку на базе столичного клуба.

Показываем, как это было:

Юный вратарь Люка Лавалле тоже работал с игроками основы. Для него это очень классная возможность, потому что сейчас парень не может тренироваться даже с командой U19. 

Марко Верратти, Ренату Саншеш и Преснель Кимпембе сейчас восстанавливаются после полученных травм, поэтому их не было на тренировке с остальными игроками «ПСЖ».

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