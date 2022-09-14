Суперкомпьютер назвал победителя матча «Маккаби» – «ПСЖ»

Главное, чтобы Мбаппе получил нужное количество передач от Неймара и Хакими.

В среду вечером парижский клуб сыграет на выезде в Хайфе в местным «Маккаби». В первом туре группового этапа «ПСЖ» обыграл в Париже «Ювентус» 2:1. Правда, победа омрачилась новым витком скандала между Мбаппе и Неймаром.

Неймар и Мбаппе в ссоре со старта сезона. Изначально Килиан был расстроен растущим влиянием 30-летнего форварда в раздевалке, а Неймар чувствовал недовольство из-за того, что француз эгоистично ведет себя на поле.

Это проявилось во время матча Лиги чемпионов, когда Мбаппе не отдал Неймару пас на пустые ворота, а пробил сам и не попал в створ. Этот эпизод вызвал особое раздражение у Неймара.

Тем не менее, по чистым расчетам компьютер FiveThirtyEight отдает абсолютное преимущество команде Гальтье – 84% шансов на победу. У «Маккаби» только 4%, более вероятна ничья – 12%.

Суперкомпьютер SuperJohn предсказал разгром 6:0 в пользу чемпионом Франции.

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