«Это возмутительно!»: болельщики «ПСЖ» обратили внимание на спорный эпизод в матче с «Брестом»

На 78-й минуте матча «ПСЖ» против «Бреста» Юго Экитик вышел на поле вместо Килиана Мбаппе и мог заработать для парижан пенальти, но арбитр этого не увидел.
И тем не менее защитник соперника явно задел ногу парижского форварда, это заметно на фото:
Этот эпизод вызвал возмущение у фанатов столичной команды, ведь ранее судья назначил одиннадцатиметровый в пользу «Бреста» после сомнительного фола Кимпембе.
Вот что болельщики пишут об этой ситуации:
💭 «А почему никто не говорит о пенальти, который арбитр должен был назначить после фола на Экитике?»
💭 «Судя по решению арбитра, Экикита можно спокойно бить по ногам…»
💭 «Кто вообще сидел на VAR? Как можно было согласиться с пенальти в моменте с Кимпембе и не обратить внимания на эпизод с Экитиком? Это возмутительно!»
💭 «Фол на Экитике не свистнули, а несуществующий пенальти после игры Кимпембе поставили… Это то, чего хотелось бы избежать в футболе».
💭 «На Экитике сфолили в десять раз хуже, чем в случае с Кимпембе».
Как вы смотрите на эти два эпизода? Согласны ли вы с решением арбитра?
Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «ПСЖ»! Скачивай!
Комментарии