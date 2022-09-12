«Это возмутительно!»: болельщики «ПСЖ» обратили внимание на спорный эпизод в матче с «Брестом»

На 78-й минуте матча «ПСЖ» против «Бреста» Юго Экитик вышел на поле вместо Килиана Мбаппе и мог заработать для парижан пенальти, но арбитр этого не увидел.

И тем не менее защитник соперника явно задел ногу парижского форварда, это заметно на фото:

Этот эпизод вызвал возмущение у фанатов столичной команды, ведь ранее судья назначил одиннадцатиметровый в пользу «Бреста» после сомнительного фола Кимпембе.

Вот что болельщики пишут об этой ситуации:

💭 «А почему никто не говорит о пенальти, который арбитр должен был назначить после фола на Экитике?»

💭 «Судя по решению арбитра, Экикита можно спокойно бить по ногам…»

💭 «Кто вообще сидел на VAR? Как можно было согласиться с пенальти в моменте с Кимпембе и не обратить внимания на эпизод с Экитиком? Это возмутительно!»

💭 «Фол на Экитике не свистнули, а несуществующий пенальти после игры Кимпембе поставили… Это то, чего хотелось бы избежать в футболе».

💭 «На Экитике сфолили в десять раз хуже, чем в случае с Кимпембе».

Как вы смотрите на эти два эпизода? Согласны ли вы с решением арбитра?