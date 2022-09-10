«Он из тех центральных, что внушают страх». Неймар назвал топ-5 защитников в мире

Со старта сезона Неймар уже забил 9 голов и сделал 7 ассистов в Лиге 1. В это сложно поверить, но и у него бывали трудности перед воротами соперника. В интервью DAZN бразилец выбрал пять самых сложных для него защитников за карьеру.

Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»)

«Играть против Ван Дейка очень сложно: он центральный защитник, сильный и умный. Он знает, когда нужно перекрыть нападающего, а когда сделать подкат. Очень сложно играть против умных центральных защитников – они не совершают ошибок».

Рубен Диаш («МанСити»)

«Рубен Диаш очень хорош: он быстрый и сильный центральный высокого класса, против него сложно играть».

Калиду Кулибали («Челси»)

«Кулибали похож на Диаша – тоже очень быстрый и сильный».

Рафаэль Варан («МЮ»)

«Я играл против Варана много раз – он великолепный центральный – очень быстрый, очень умный. Варан – топ-футболист. Он почти никогда не ошибается, именно поэтому он столько выиграл».

Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»)

«Мне нравится Рюдигер: он из тех центральных, что внушают страх. Он очень сильный и очень большой! Некоторые нападающие немного побаиваются его, но я не из их числа».

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