Игрок, который больше всего пострадал из-за того, что Навас остался в «ПСЖ». Это не Доннарумма

Вопреки ожиданиям многих, Кейлор Навас отказался от перехода в «Наполи» и остался в «ПСЖ». Стороны не смогли договориться о зарплате игрока. Вечером 1 сентября Кейлор сообщил о своем намерении остаться в клубе, что, кстати, удивило руководство парижан.

Решение, которое, должно быть, порадовало болельщиков «ПСЖ», оставшихся недовольными игрой итальянского голкипера, очень расстроило Серхио Рико.

Если бы Навас ушел, у испанца появился бы шанс стать вторым вратарем парижан. Теперь Рико получит минимальное количество игрового времени, если Гальтье вообще предоставит ему возможность встать в ворота «ПСЖ».

Единственный выход для Серхио – аренда. В чемпионатах некоторых стран, например, Турции или Катара, трансферное окно все ещё открыто. Если Рико хочет получить больше игрового времени, ему нужно менять клубную прописку.

Но испанца может взбодрить тот факт, что он попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов.