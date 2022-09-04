Мбаппе и Месси – 8: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Нанта»

В рамках шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» приехал в гости к «Нанту». Парижане не стали щадить соперника и устроили на домашней арене «канареек» настоящий разгром.

Уже на 18-й минуте Килиан Мбаппе после передачи Лео Месси отправил мяч прямо в девятку ворот Лафона. На 24-й минуте Фабио получил красную карточку, в меньшинстве «Нанту» было еще тяжелее обороняться, но, справедливости ради, «канарейки» какое-то время достойно сдерживали атакующую мощь парижан.

Дуэт Месси и Мбаппе сработал еще раз на 54-й минуте, в этом эпизоде хозяева совершенно потеряли из виду Лео и Килиана. Француз идеально пробил по воротам, оформив дубль. Финальным аккордом в победной симфонии парижан стал гол Нуну Мендеша, португалец отправил мяч под перекладину на 68-й минуте матча. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Нанта»

Лео Месси – 8

Прекрасная форма Месси не может не радовать болельщиков «ПСЖ». Две голевые передачи аргентинца говорят сами за себя.

Килиан Мбаппе – 8

Француз, кажется, снял с себя проклятье, наложенное Погба. Килиан оформил дубль, а его первый гол – футбольный шедевр.

Марко Верратти – 7

Полузащитник отлично смотрелся рядом с Витиньей, а затем с Саншешем. Марко получил предупреждение во втором тайме, потому Гальтье предпочел заменить его на Рамоса.

Другие игроки «ПСЖ»: Доннарумма – 5; Бернат, Саншеш, Маркиньос – 6; Хакими, Данило, Кимпембе, Сарабия – 6,5; Витинья, Мендеш – 7.