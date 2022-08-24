ПСЖ
Блог

Икарди и Дракслер не хотят уходить из «ПСЖ». Они поставили клубу жесткое условие

Мауро Икарди Мауро Икарди
ПСЖ ПСЖ
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер
Клубы
Футбол Футбол

Журналист издания RMC Фабрис Хокинс сообщает, что Юлиан Дракслер и Мауро Икарди не собираются уходить из «ПСЖ» до тех пор, пока клуб не выплатит им всю положенную зарплату по оставшемуся контракту.

Report Details the Major Obstacle in Selling Julian Draxler, Mauro Icardi

После того, как Кристоф Гальтье возглавил «ПСЖ», стало ясно, что новый тренер не будет рассчитывать на Дракслера и Икарди, а значит, футболисты будут лишены игрового времени. 

У Юлиана на данный момент нет никаких внятных вариантов продолжения карьеры, а вот Мауро, кажется, собирается в Турцию. Агент и жена аргентинца, Ванда Нара, была замечена на переговорах с «Галатасараем» и «Фенербахче».

ПСЖ
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные