Икарди и Дракслер не хотят уходить из «ПСЖ». Они поставили клубу жесткое условие

Журналист издания RMC Фабрис Хокинс сообщает, что Юлиан Дракслер и Мауро Икарди не собираются уходить из «ПСЖ» до тех пор, пока клуб не выплатит им всю положенную зарплату по оставшемуся контракту.

После того, как Кристоф Гальтье возглавил «ПСЖ», стало ясно, что новый тренер не будет рассчитывать на Дракслера и Икарди, а значит, футболисты будут лишены игрового времени.

У Юлиана на данный момент нет никаких внятных вариантов продолжения карьеры, а вот Мауро, кажется, собирается в Турцию. Агент и жена аргентинца, Ванда Нара, была замечена на переговорах с «Галатасараем» и «Фенербахче».