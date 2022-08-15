Саншеш: «Я всегда хотел играть в «ПСЖ»

В интервью изданию Canal Football Club новичок «ПСЖ» рассказал о том, что давно мечтал оказаться в столичном клубе:

«Я мог перейти в «ПСЖ» уже несколько раз, но у меня никак не получалась сделать это, особенно когда я выступал в чемпионате Германии. Я действительно хотел играть во Франции и в «ПСЖ». Я уверен, что сделал правильный выбор, потому что, несмотря ни на что, проект хорош. Я знаю здешних людей, знаю спортивного директора, тренера, это, может, ничего не значит, но это помогает».

Ренату перешел в «ПСЖ» из «Лилля» этим летом. Клуб подписал с португальцем пятилетний контракт, парижане заплатили за Саншеша 15 млн евро. В первом же матче за «ПСЖ» Ренату забил гол в ворота «Монпелье».