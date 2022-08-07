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«Миниатюрный гений обрел себя в «ПСЖ». Гари Линекер восхищается игрой Месси против «Клермона»

Лионель Месси Лионель Месси
Гари Линекер Гари Линекер
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Бывший игрок «Барселоны» Гари Линекер воздал должное Лео Месси за его великолепный старт в Лиге 1.  Аргентинец дважды забил и сделал голевую передачу в матче с «Клермоном».

Лионель Месси присоединился к «ПСЖ» прошлым летом на правах свободного агента, дебютный сезон в парижском клубе сложно назвать для аргентинца удачным, он забил всего шесть раз за 26 матчей.

Однако, похоже, что Лео окончательно адаптировался в команде, и в новом сезоне дела пойдут на лад.

Линекер не мог не отметить игру Месси в матче первого тура Лиги 1.

 «Два гола и ассист в активе у Месси за прошедший матч. Похоже, миниатюрный гений обрел себя в «ПСЖ», - написал Линекер в Twitter.

Будем надеяться, что Месси продолжит демонстрировать высокую результативность и приведет «ПСЖ» к успеху в новом сезоне.

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