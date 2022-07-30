«Я просто в бешенстве»: болельщики «ПСЖ» очень не хотят расставаться с Калимуэндо. У фанатов есть другой кандидат на вылет

Будущее Арно Калимуэндо является одной из ключевых тем в летней трансферной саге «ПСЖ». Его карьера в парижской команде напрямую зависит от судьбы Мауро Икарди и от финансового положения клуба.

По данным французского издания L'Equipe, Арно интересуется множество клубов, но больше всего ― французский «Ренн». Клуб сделал Калимуэндо своим трансферном приоритетом.

Болельщиков «ПСЖ» расстроила сама мысль об уходе воспитанника клуба. Фанаты делятся своей болью в соцсетях:

Реми Бенуа: «То, что таких талантливых парней продают, а всякие Сарабии и Икарди остаются в клубе, меня очень, очень сильно ранит».

au pays de .. ne pleure pas jeanette: «Очень грустно, когда воспитанники продаются, но остается Икарди».

City of Light: «Если Арно уйдет, нужно включить в контракт пункт о приоритетном выкупе или огромный процент при перепродаже».

Luminos: «Мы потеряем большой талант, я просто в бешенстве».

Le Valou: «Все закончится тем, что этот парень забьет нам три гола в лиге и два гола в кубке, чтобы выбить нас, спасибо, до свидания».

Как считаете, стоит ли «ПСЖ» продавать Калимуэндо?