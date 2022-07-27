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После трансфера Мукиеле у «ПСЖ» есть два полноценных состава против любого споерника: глубина скамейки просто пугает

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Во вторник «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании французского защитника Норди Мукиеле из «Лейпцига».

24-летний футболист стал четвертым крупным трансфером клуба в летнем трансферном окне. Мукиеле подписал пятилетний контракт с «ПСЖ», и ожидается, что он в первую очередь составит конкуренцию правому защитнику основы Ашрафу Хакими.

Игрок сборной Франции также может играть на позиции центрального защитника и обеспечит поддержку Серхио Рамосу, Пренель Кимпембе и Маркиньосу.

Его приобретение укрепит и без того грозный состав «ПСЖ», теперь состав команда настолько силен, что главный тренер Кристофер Галтье теперь может назвать два совершенно разных стартовых состава мирового уровня в сезоне 2022–23.

Состав 1 – в нем главные звезды

1 кредит

Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш, Данило Перейра, Марко Верратти, Леандро Паредес, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар

Состав 2 – не такой мощный по звездным именам, но уровень игроков позволит бороться за титул Лиги 1.

1 кредит

Кейлор Навас, Норди Мукиеле, Тило Керер, Серхио Рамос, Хуан Бернат, Идрисса Гана Гуйе, Андер Эррера, Витинья, Пабло Сарабия, Уго Экитике, Мауро Икарди

 В следующую субботу «ПСЖ» начнет защиту титула в Лиге 1 против «Клермона».

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