После трансфера Мукиеле у «ПСЖ» есть два полноценных состава против любого споерника: глубина скамейки просто пугает

Во вторник «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании французского защитника Норди Мукиеле из «Лейпцига».

24-летний футболист стал четвертым крупным трансфером клуба в летнем трансферном окне. Мукиеле подписал пятилетний контракт с «ПСЖ», и ожидается, что он в первую очередь составит конкуренцию правому защитнику основы Ашрафу Хакими.

Игрок сборной Франции также может играть на позиции центрального защитника и обеспечит поддержку Серхио Рамосу, Пренель Кимпембе и Маркиньосу.

Его приобретение укрепит и без того грозный состав «ПСЖ», теперь состав команда настолько силен, что главный тренер Кристофер Галтье теперь может назвать два совершенно разных стартовых состава мирового уровня в сезоне 2022–23.

Состав 1 – в нем главные звезды

Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш, Данило Перейра, Марко Верратти, Леандро Паредес, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар

Состав 2 – не такой мощный по звездным именам, но уровень игроков позволит бороться за титул Лиги 1.

Кейлор Навас, Норди Мукиеле, Тило Керер, Серхио Рамос, Хуан Бернат, Идрисса Гана Гуйе, Андер Эррера, Витинья, Пабло Сарабия, Уго Экитике, Мауро Икарди

В следующую субботу «ПСЖ» начнет защиту титула в Лиге 1 против «Клермона».