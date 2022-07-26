Норди Мукиеле возвращается к своим корням: первые кадры футболиста в Париже

Норди Мукиеле родился в пригороде Парижа, играл за молодежную команду «Париж ФК» и теперь возвращается в родные места.

Норди родился 1 ноября 1997 года в Монтрёй, вскоре влюбился в футбол и сделал свои первые шаги в этом виде спорта в нескольких милях от дома, на стадионе «Стад Дежерин», принадлежащему «Парижу».

Норди попал в «Париж» в шесть лет и оставался в клубе с 2004 по 2013 год, в 15 лет он перешел в «Лаваль». Но уже на первой тренировке Мукиеле попал в команду до 19 лет, выступавшей в молодежном турнире Кубок Гамбарделла, дошел до полуфинала и даже сыграл пару матчей за первую команду, которая соревновалась в Лиге 2.

Переместившись в центр обороны или даже в полузащиту, Норди стал игроком сборной Франции до18 (2 матча), затем до19 (1 матч), подписал свой первый профессиональный контракт в мае 2015 года и постепенно освоился в сборной. Он сыграл 39 матчей во всех соревнованиях и привлек внимание скаутов «Монпелье».

В 2017 году он стал играть за «Монпелье» на позиции правого защитника, а также продолжил свою карьеру в сборной Франции, в команде до 20 лет (6 матчей), а затем до 21 (6 матчей).

После полутора полных сезонов в «Монпелье» и 56 официальных матчей Мукиеле привлек внимание «РБ Лейпциг». Он присоединился к немецкому клубу летом 2018 года и постепенно обосновался в центре обороны.

За время своего пребывания в Германии игрок, носивший тогда номер «22», провел 144 матча и забил 10 голов, дебютировал в Лиге Европы, а затем в Лиге Чемпионов, где дошел до полуфинала в 2020 году (уступив «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0), он даже забивал на «Парк де Пренс» в прошлом сезоне, когда парижане победили в групповом этапе (3:2).

Норди заметил тренер сборной Франции Дидье Дешам, который вызвал его в сентябре прошлого года, предоставив возможность дебютировать за основную команду в победе над Финляндией со счетом 2:0.

Норди Мукиеле завершил свой этап в «Лейпциге», выиграв Кубок Германии.

Теперь в24-летний уроженец Монтрея возвращается во Францию, чтобы играть за «ПСЖ» до 2027 года. Пожелаем ему удачи!