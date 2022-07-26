Шесть номеров, которые Мукиеле может взять в «ПСЖ»

Многочисленные медиа и даже сам Фабрицио Романо сообщают о том, что «Лейпциг» почти согласовал продажу Мукиеле «ПСЖ».

Давайте подумаем над тем, какой номер Норди может взять в парижской команде. У нас есть шесть вариантов.

Номер 22: В «Лейпциге» Мукиеле играет под 22-м номером, который в «ПСЖ» принадлежит Диалло. Есть большая вероятность того, что Абду покинет клуб этим летом, тогда Норди, вероятно, выберет свой любимый номер.

Номер 23: под этим номером Мукиеле выступал в «Монпелье». 23-й номер в Париже закреплен за Юлианом Дракслером, который, впрочем, навряд ли останется в Париже на следующий сезон.

Номер 24: нынешний номер Тило Керера также может освободиться, ведь защитник близок к переходу в другой клуб.

Номера 13 и 17: эти номера освободились после того, как летом Дани Алвес и Колен Дагба покинули команду. Норди вполне может взять их, если его любимые номера все же не освободятся.