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Шесть номеров, которые Мукиеле может взять в «ПСЖ»

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Многочисленные медиа и даже сам Фабрицио Романо сообщают о том, что «Лейпциг» почти согласовал продажу Мукиеле «ПСЖ». 

Давайте подумаем над тем, какой номер Норди может взять в парижской команде. У нас есть шесть вариантов. 

Номер 22: В «Лейпциге» Мукиеле играет под 22-м номером, который в «ПСЖ» принадлежит Диалло. Есть большая вероятность того, что Абду покинет клуб этим летом, тогда Норди, вероятно, выберет свой любимый номер. 

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Номер 23: под этим номером Мукиеле выступал в «Монпелье». 23-й номер в Париже закреплен за Юлианом Дракслером, который, впрочем, навряд ли останется в Париже на следующий сезон. 

Nordi Mukiele - профиль игрока 22/23 | Transfermarkt

Номер 24: нынешний номер Тило Керера также может освободиться, ведь защитник близок к переходу в другой клуб.  

Номера 13 и 17: эти номера освободились после того, как летом Дани Алвес и Колен Дагба покинули команду. Норди вполне может взять их, если его любимые номера все же не освободятся. 

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