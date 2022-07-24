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Витинья в восторге от трио Месси, Неймара и Мбаппе: «Играть с ними – мечта»

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22-летних португальский полузащитник Витинья, совсем недавно присоединившийся к «ПСЖ», рассказал изданию L’Equipe о своем отношении к звездному трио парижского клуба:

«Я никогда не думал, что у меня будет возможность развиваться вместе с ними в столь юном возрасте. Играть с ними – мечта. Я учусь у них. Надеюсь, что смогу им помочь».

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В грядущем сезоне у молодого португальца не будет времени на восхищение мастерством товарищей по команде. Гальтье определяет Витинье важную роль в игре «ПСЖ». Португалец появился на поле во всех трех играх предсезонного тура по Японии. 

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