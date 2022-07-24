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«Хватит выпускать Икарди!»: фанаты «ПСЖ» не хотят видеть Мауро в команде

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В субботу «ПСЖ» обыграл японскую «Ураву» со счетом 3:0. Гальтье выпустил в стартовом составе Мауро Икарди. На 16-й минуте аргентинец стал автором голевой передачи, но перед матчем фанаты парижской команды были в бешенстве, увидев Мауро в старте. 

Икарди задумался об уходе из «ПСЖ» ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

Вот несколько возмущенных комментариев болельщиков «ПСЖ»: 

Waligator: «Необходимо перестать выпускать Икарди. Он должен перестать играть, для этого нужно его разозлить и заставить понять, что он обязательно должен уйти. Болельщики больше не хотят видеть его в команде, мы его никогда не принимали и не примем». 

Guy Weisser: «Икарди даже не игрок скамейки, извините 🤦‍♂️ Он больше не может играть за Париж». 

Philippe Moulin: «Нужно попрощаться с Керером и Икарди».

Как считаете, стоит ли «ПСЖ» расстаться с Мауро?

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