«Хватит выпускать Икарди!»: фанаты «ПСЖ» не хотят видеть Мауро в команде

В субботу «ПСЖ» обыграл японскую «Ураву» со счетом 3:0. Гальтье выпустил в стартовом составе Мауро Икарди. На 16-й минуте аргентинец стал автором голевой передачи, но перед матчем фанаты парижской команды были в бешенстве, увидев Мауро в старте.

Вот несколько возмущенных комментариев болельщиков «ПСЖ»:

Waligator: «Необходимо перестать выпускать Икарди. Он должен перестать играть, для этого нужно его разозлить и заставить понять, что он обязательно должен уйти. Болельщики больше не хотят видеть его в команде, мы его никогда не принимали и не примем».

Guy Weisser: «Икарди даже не игрок скамейки, извините 🤦‍♂️ Он больше не может играть за Париж».

Philippe Moulin: «Нужно попрощаться с Керером и Икарди».

Как считаете, стоит ли «ПСЖ» расстаться с Мауро?