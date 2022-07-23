«ПСЖ» и Вейналдум все? Три потенциальных направления для Джини

Джини Вейналдум – один из самых талантливых полузащитников своего поколения. Он начал карьеру в «Фейеноорде» в 2007 году, присоединился к «ПСВ» в 2011, где провел четыре сезона, после чего отправился в «Ньюкасл», а в 2016 году – в «Ливерпуль».

Джини сыграл 179 матчей за «красных», забил 16 голов. Вейналдум помог «Ливерпулю» выиграть главные трофеи: Премьер Лигу и Лигу Чемпионов.

Прошлым летом голландец оставил английский клуб и перешел в «ПСЖ», однако трансфер оказался неудачным. Вейналдум попал в «основу» парижского клуба всего в 18 матчах в Лиги 1.

По сведениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» хочет избавиться от голландца. У Джини есть три потенциальных направления этим летом.

«Рома»

Итальянский клуб уже прилично усилился в это трансферное окно, подписав Неманю Матича, Пауло Дибалу, Зеки Челика и Миле Свилара.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, команда Жозе Моуринью нацелилась на Джини Вейналдума. Голландец способен играть на любой позиции в полузащите, его основная сила в пасах и дрибблинге, а также в умении сохранять мяч под прессингом.

Трансфер Вейналдума поможет «Роме» вернуться на вершину Серии А. Однако итальянскому клубу придется заплатить за голландца около 17 млн евро.

«Эвертон»

По данным Express, «Эвертон» присматривается к Вейналдуму, несмотря на его прошлое в «Ливерпуле».

Команде Лэмпарда пришлось нелегко в АПЛ в прошлом сезоне, они финишировали на 16 месте, поэтому нуждаются в усилении.

Вейналдум уже проявил себя в Англии, выступая за «Ньюкасл» и «Ливерпуль», его появление укрепит полузащиту «Эвертона». Но Лэмпарду придется попотеть, чтобы убедить Джини присоединиться к прямым соперникам и соседям своего бывшего клуба.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» серьезно прогрессирует после появления у руля команды Дэвида Мойеса в 2019 году. Клуб занял 7 строчку в АПЛ в прошлом сезоне и будет играть в Лиге Конференций, им также удалось добраться до полуфинала Лиги Европы.

Лондонцы хотят продолжать прогрессировать и сделали для этого хорошую работу на трансферном рынке, подписав Наифа Агуэрда, Флинна Даунса, Патрика Келли и Альфонса Ареоля.

Появление Вейладума в «Вест Хэме» добавило бы опыта команде в полузащите, чего им не хватает после ухода Марка Нобла.