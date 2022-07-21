Неймар смеется над тем, что Калимуэндо совершенно не умеет есть палочкам. Видео мучений Арно стало вирусным

Игроки «ПСЖ» отлично проводят время в Японии и, кажется, пребывают в хорошем настроении. Неймар поделился веселым видео, в котором Арно Калимуэндо отчаянно пытается совладать с палочками для еды. У француза никак не получалось взять суши палочками, это ужасно рассмешило Неймара.

Взгляните на мучения бедного Арно:

🥢 Pas facile pour tout le monde de manger avec des baguettes. Et Neymar l'a bien fait comprendre à @a_kalimuendo. 😅 pic.twitter.com/ZbnyhGRaqS — RMC Sport (@RMCsport) 21 июля 2022 г.

Этим летом оба игрока могли покинуть «ПСЖ».

Однако если контракт Неймара с клубом был автоматически продлен, то будущее Калимуэндо в столице Пятой республики выглядит неопределенно. В нем заинтересованы многие клубы, если парижане купят еще одного нападающего, Арно может покинуть «ПСЖ».