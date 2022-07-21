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Неймар смеется над тем, что Калимуэндо совершенно не умеет есть палочкам. Видео мучений Арно стало вирусным

Арно Калимуэндо Арно Калимуэндо
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Игроки «ПСЖ» отлично проводят время в Японии и, кажется, пребывают в хорошем настроении. Неймар поделился веселым видео, в котором Арно Калимуэндо отчаянно пытается совладать с палочками для еды. У француза никак не получалось взять суши палочками, это ужасно рассмешило Неймара.

Взгляните на мучения бедного Арно:

Этим летом оба игрока могли покинуть «ПСЖ». 

Однако если контракт Неймара с клубом был автоматически продлен, то будущее Калимуэндо в столице Пятой республики выглядит неопределенно. В нем заинтересованы многие клубы, если парижане купят еще одного нападающего, Арно может покинуть «ПСЖ».

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