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Икарди интересуются три клуба, но Мауро хочет играть только за «ПСЖ»

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Журналист Санти Ауна утверждает, что Мауро Икарди не хочет покидать «ПСЖ» этим летом.

Icardi n'a AUCUNE envie de quitter le PSG malgré 3 clubs intéressés par lui

В Париже Икарди получает около 12 миллионов евро в год, он чувствует себя вполне комфортно в клубе. 

При этом «Монца», «Ницца» и даже «Рома» проявляют интерес к аргентинскому нападающему, но, похоже, Мауро не рассматривает ни один из этих клубов в качестве своей будущей команды. 

Тем временем Гальтье, кажется, особо не рассчитывает на Икарди в грядущем сезоне. Если ситуация не изменится, Мауро может надолго застрять на скамейке запасных.

Как считаете, стоит ли Икарди задержаться в Париже или аргентинцу пора бросить себе вызов в новом клубе?

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