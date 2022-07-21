Икарди интересуются три клуба, но Мауро хочет играть только за «ПСЖ»

Журналист Санти Ауна утверждает, что Мауро Икарди не хочет покидать «ПСЖ» этим летом.

В Париже Икарди получает около 12 миллионов евро в год, он чувствует себя вполне комфортно в клубе.

При этом «Монца», «Ницца» и даже «Рома» проявляют интерес к аргентинскому нападающему, но, похоже, Мауро не рассматривает ни один из этих клубов в качестве своей будущей команды.

Тем временем Гальтье, кажется, особо не рассчитывает на Икарди в грядущем сезоне. Если ситуация не изменится, Мауро может надолго застрять на скамейке запасных.

Как считаете, стоит ли Икарди задержаться в Париже или аргентинцу пора бросить себе вызов в новом клубе?