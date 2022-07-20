В «ПСЖ» введены три правила для укрепления командного духа

Назначение Луиша Кампуша на пост спортивного директора «ПСЖ» влияет не только на усиление кадрового состава парижан, но и на взаимоотношение игроков в команде.

Газета Le Parisien сообщает, что Кампуш ввел три правила, призванных укрепить сплоченность футболистов:

1. Встреча в тренировочном центре за совместным завтраком перед тренировкой и/или процедурами.

2. Совместный обед.

3. Запрещается покидать тренировочную базу до окончания обеда.

Издание добавляет, что игроки оценили инициативу спортивного директора и теперь разделение футболистов на «кланы» в раздевалке менее заметно.