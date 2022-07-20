В «ПСЖ» введены три правила для укрепления командного духа

Назначение Луиша Кампуша на пост спортивного директора «ПСЖ» влияет не только на усиление кадрового состава парижан, но и на взаимоотношение игроков в команде.
Газета Le Parisien сообщает, что Кампуш ввел три правила, призванных укрепить сплоченность футболистов:
1. Встреча в тренировочном центре за совместным завтраком перед тренировкой и/или процедурами.
2. Совместный обед.
3. Запрещается покидать тренировочную базу до окончания обеда.
Издание добавляет, что игроки оценили инициативу спортивного директора и теперь разделение футболистов на «кланы» в раздевалке менее заметно.
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