Три игрока «ПСЖ», которые больше всех пострадали от трансфера Экитика

«ПСЖ» подписал одного из самых перспективных игроков Франции. 20-летний нападающий произвел отличное впечатление во время своего первого сезона в высшем дивизионе, где он забил 10 голов за «Реймс».

Отличное подписание, которые, безусловно, порадует болельщиков парижского клуба. Однако в команде есть игроки, которых трансфер Юго заставит очень сильно понервничать. Юноша либо будет интегрирован в основной состав, либо станет четвертым нападающим в иерархии после трио Месси, Неймара и Мбаппе, а значит, кому-то придется подвинуться.

Вот три игрока, которые больше всех пострадают от трансфера Экитика.

Арно Калимуэндо

Несмотря на успешную аренду в «Лансе» и интерес со стороны многих клубов, «ПСЖ» по-прежнему не уверен в игроке, иначе парижане бы просто не подписали Юго.

Уход Арно неизбежен, если он хочет чаще играть.

Мауро Икарди

Все мы знаем, что Икарди подталкивают к уходу из «ПСЖ», и его последнее выступление в товарищеском матче говорит не в пользу Мауро. Трансфер Юго делает Икарди пятым нападающим, а значит, в следующем сезоне он практически не будет выходить на поле.

Если у Мауро еще осталось хоть немного амбиций, единственный выход из ситуации – уйти из клуба.

Джеиди Гассама

Молодой и талантливый нападающий «ПСЖ» классно показал себя в товарищеском матче с «Кевийи». Он мог претендовать на попадание в стартовый состав, но трансфер Юго может серьезно помешать планам игрока. Ему, вероятно, придется довольствоваться минутами в кубковых матчах, при этом сражаясь за место в составе с другими молодыми футболистами.

Впереди ещё один сезон, в котором у Джеиди не будет достаточно игрового времени в основной команде.