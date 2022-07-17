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Каким образом Экитик впишется в состав «ПСЖ»?

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«ПСЖ» взял в аренду с правом выкупа Юго Экитика. «Реймс» получит 28,5 млн евро гарантированных выплат за игрока, плюс бонусы.

Молодой нападающий видится клубу как идеальное дополнение к Килиану Мбаппе или как игрок замены, который появится на поле, если одна из звезд атакующего трио «ПСЖ» не сможет выйти на матч.

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Гальтье заявил, что хочет играть с двумя нападающими, включая футболиста, который сможет помогать Мбаппе, любящему играть между линий. 

Состав «ПСЖ» с Юго может выглядеть так: Доннарумма, Мендеш, Рамос, Маркиньос, Хакими, Верратти, Витинья, Неймар, Месси, Мбаппе, Экитик.

С таким набором футболистов Гальтье может выстроить схему 4-4-3. В таком случае Неймар выступит в роли плеймейкера, Мбаппе и Месси расположатся на флангах, а Экитик – в центре. 

В такой схеме парижане должны будут рассчитывать на двух полузащитников, которые разместятся чуть ниже, чтобы обеспечить лучшую защиту при обороне. 

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