Первая лига запустила проект помощи пожилым людям и ветеранам спорта. Собранные средства пойдут на благотворительность

В Первой лиге запустили проект помощи пожилым людям и ветеранам спорта.

1 октября, в Международный день пожилого человека, благотворительный фонд «Пари и побеждай» совместно с Лигой PARI запускают масштабный проект. Инициатива объединит «Ротор », «Торпедо », «Урал », «Черноморец » и болельщиков в разных городах России для помощи пожилым людям и ветеранам спорта.

Сбор пожертвований пройдет на платформе Tooba. Для усиления помощи фонд «Пари и побеждай» дополнительно направит по 50 рублей за каждого зрителя, посетившего стадион во время матчей.

Все собранные средства будут направлены подопечным четырех благотворительных фондов – «Второе дыхание» (Москва), «Прекрасное далеко» (Новороссийск), «Старость в радость» (Волгоград) и «Дари еду» (Екатеринбург).

В городах проведения матчей Первой лиги откроются фотовыставки, посвященные местным спортивным легендам, и уголки, где можно будет поделиться семейными историями о спортсменах.