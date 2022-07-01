«Извините, пирожки!» 5 самых известных футболистов с пузом

Они говорили своим тренерам «Вкусно – и точка», но им не верили.

Чтобы стать профессиональным футболистом высочайшего уровня, требуется невероятное количество жертв. Игроки должны поддерживать оптимальный уровень физической подготовки и поддерживать себя в хорошей форме в течение всего года.

Но было много случаев, когда игрок уходил на летний перерыв только для того, чтобы отъесться за весь год тренировок. И приводит это к весьма печальным, но забавным последствиям.

# 5 Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку провел достойный сезон 2017/18 за «МЮ», забив 27 голов и отдав девять результативных передач в 51 матче.

Лукаку также хорошо выступил и в сборной – с Бельгией на чемпионате мира по футболу 2018 года они заняли третье место. Но когда он вернулся на предсезонную подготовку после летнего перерыва, Лукаку стало намного больше.

Перед его переходом в миланский «Интер» летом 2019 года эксперт Sky Sports Гэри Невилл обвинил его в избыточном весе и непрофессионализме. В ответ английскому журналисту Энди Миттену в Твиттере Невилл написал:

«Он признал, что у него лишний вес! Он весит более 100 кг! Он игрок «Манчестер Юнайтед»! Он может забивать голы и хорошо выступать в миланском «Интере», но непрофессионализм заразен».

Вскоре Лукаку нанес ответный удар Невиллу, опубликовав свою фотографию без футболки и подписал ее «неплохо для толстяка».

#4 Эден Азар

Летом 2019 года Эден Азар совершил переход своей мечты в «Реал» благодаря рекордной для клуба сделке на сумму 115 миллионов евро. Но когда он пришел на тренировку перед сезоном 2019/20, клуб усомнился в его профессионализме. В интервью L’Equipe в ноябре 2019 года Азар признал, что действительно имел лишний вес, когда вернулся из отпуска:

«Это так. Не буду скрывать, но когда я в отпуске – я в отпуске. Я прибавил пять килограммов – я из тех, кто быстро набирает вес и так же быстро сбрасывает. Когда мне было 18, в «Лилле» я весил 72 или 73 кг. Мой боевой вес -75 кг, в тяжелый день – 77 кг.

Этим летом я весил 80 кг, но похудел за 10 дней».

#3 Гонсало Игуаин

Летом 2016 года «Ювентус» выложил 90 миллионов евро за Гонсало Игуаина из «Наполи». Он был на пике результативности в сезоне 2015/16, забив 38 голов и отдав три голевые передачи в 42 матчах.

Тем не менее, болельщики «Бьянконери» были потрясены, увидев, в какой форме был Игуаин, когда вышел на поле в своем дебютном матче за «Ювентус» – аргентинский форвард казался толстым.

Но заслуга Игуаина в том, что он изменил ситуацию и провел очень хороший дебютный сезон в «Ювентусе». В том сезоне он (и живот тоже участвовал) забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи в 55 матчах во всех соревнованиях за «бьянконери».

№2 Неймар

Неймар-младший всегда был известен как атлетичный и ловкий нападающий, но в преддверии сезона 2021/22 фанаты в соцсетях назвали Неймара пухляшом.

Во время летнего перерыва Неймар был сфотографирован без рубашки, и некоторые фанаты поспешили обвинить его в том, что он позволил себе расслабиться и набрать лишние килограммы. После того, как Неймар впервые появился в сезоне 2021/22 против «Реймса», журналисты подтвердили наблюдения фанатов.

После того, как болельщики высмеяли Нея из-за лишних кг во время победы Бразилии над Чили (1:0) в отборочном матче чемпионата мира, бразильский игрок сборной решил дать ответ и сообщил, что на фото на нем просто рубашка неподходящего размера. Судите сами.

#1 Луис Суарес

Луис Суарес присоединился к «Барселоне» летом 2014 года. Но он был дисквалифицирован на первую половину сезона 2014/15 после того, как его признали виновным в укусе итальянского центрального защитника Джорджио Кьеллини на чемпионате мира по футболу 2014 года.

Суарес дебютировал в «Барселоне» в матче команды «Б». Он сделал дубль в игре, но мадридский телеканал назвал Суареса «толстым» и заявил, что он выглядит как «бывший футболист».

Тогдашний главный «Барселоны» Луис Энрике ответил на эти сообщения на пресс-конференции:

«Суарес, толстый? Он коренастый от природы игрок. У него идеальный вес, и он готов к соревнованиям. Если хочешь, мы сделаем ему липосакцию, но я не думаю, что ему это нужно».

В 42 матчах сезона 2014/15 Суарес забил 24 гола и отдал 23 результативные передачи. Уругвайский игрок вошел в историю с «Барселоной» и стал их лучшим бомбардиром во всех соревнованиях (59 голов), выиграв требл в сезоне 2015/16.