Месси в 35 – в идеальной форме. Рассказываем про секреты диеты и тренировок аргентинца

С возрастом Лео все больше обрастаем мышцами.

Лионель Месси — один из лучших игроков в мире сейчас и один из величайших в истории. Прошлым летом аргентинский нападающий впервые в своей карьере сменил клуб, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Несмотря на то, что ему 35 лет, Месси все еще в отличной форме и по-прежнему способен играть на самом высоком уровне в спорте. Журнал Pinata пролил свет на фитнес-режим Лионеля и диетические планы, которые держат в тонусе.

Месси в основном сосредотачивается на упражнениях, которые помогают ему сохранять ловкость и темп. У 35-летнего форварда есть четыре основных упражнения, которые помогают ему двигаться. К ним относятся выпады, растяжка подколенного сухожилия, скакалка, приседания и прыжки с барьерами, чтобы укрепить мышцы ног.

Самое главное, что Лионель пьет много воды в конце каждой тренировки, чтобы поддерживать уровень гидратации в организме. В качестве упражнения на заминку Месси просто бегает трусцой в течение 5-10 минут, чтобы закончить свою тренировку.

Наряду с регулярными тренировками аргентинец нуждается в правильном питании. Согласно вышеупомянутому источнику, итальянский диетолог Джулиано Позер играет жизненно важную роль в физической форме Месси с момента их совместной работы в 2014 году.

По словам Позера, основу рациона Месси составляют оливковое масло, свежие фрукты, овощи, вода и цельнозерновые продукты. Диетолог также посоветовал ему воздержаться от сахара:

«Сахар хуже всего для мышц. Чем дальше он держится подальше от сахара, тем лучше. Рафинированная мука также является большой проблемой, поскольку в наши дни трудно найти хорошую пшеницу».

Количество мяса, которое обычно едят аргентинцы и уругвайцы, слишком велико, так как оно трудно переваривается. Мои методы не вызывают сомнений, каждый может видеть Лео каждую неделю».

Стоит отметить, что любимый рецепт Лионеля Месси — жареного цыпленка с овощами — несколько лет назад выложил официальный Twitter «Барселоны».

🏠 #CulersAtHome 3⃣9⃣



🍽️ Check out Leo #Messi ’s favorite recipe

📲 https://t.co/BcE3Fp4ELW



💙❤️ Developed by @BarcaInnoHub in partnership with @Beko



💬 Comment with a 📹 or 📸



👌 #eatlikeapro pic.twitter.com/pfJrfTuqMg