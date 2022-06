Теперь официально GOAT: статус Месси подтвержден новым спонсором «ПСЖ»

Чемпионы Франции представили домашнюю форму на будущий сезон. Ее украшает большая белая вертикальная полоса с красной окантовкой посередине футболки.

Звезды команды Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими, Макриньос, Кимпембе и Верратти приняли участие в фотосессии.

Лео Месси, который готовится провести свой второй сезон в «ПСЖ», стал главным героем съемки.

На рукаве футболки присутствует надпись GOAT – это спонсор клуба, онлайн-платформа для продажи кроссовок, основанная в 2015 году. Название расшифровывается «the global platform for the past, present and future» (глобальная платформа для прошлого, настоящего и будущего). Но футбольные болельщики, конечно же знают эту аббревиатуру, как Greatest Of All Time, что идеально соответствует Месси.

Онлайн-платформа станет основным партнером «ПСЖ» с июля, их лого появится на рукаве футболки.

Болельщикам понравится холодный образ семикратного обладателя Золотого мяча, которого многие считают величайшим игроком всех времен.

По данным статистики, на Месси пришлось 60% от объема продаж футболок «ПСЖ» в прошлом сезоне. Клуб получил 10 новых партнеров и заработал 600 млн фунтов после подписания аргентинца.