«ПСЖ» присмотрел замену Кимпембе

«ПСЖ» мониторит трансферный рынок на случай, если Преснель Кимпембе покинет клуб этим летом. У француза по контракту остается два года.

Парижане решили, кого подпишут, если Кимпебе уйдет. Inside Futbol сообщает, что защитник «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттила Салаи станет достойной заменой.

Турецкое издание En Son Haber, сообщает, что Салаи интересен не только «ПСЖ», но и «Ньюкаслу». У англичан основной целью является защитник «Лилля» Свен Ботман, но если сделка не состоится, то Салаи – запасной вариант клуба.

Fanatik пишет, что «ПСЖ» рассчитывает потратить 15 млн евро на замену Кимпембе.

Салаи провел впечатляющий сезон в «Фенербахче», сыграв за турецкий клуб в 42 матчах.