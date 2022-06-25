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«ПСЖ» присмотрел замену Кимпембе

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«ПСЖ» мониторит трансферный рынок на случай, если Преснель Кимпембе покинет клуб этим летом. У француза по контракту остается два года.

Парижане решили, кого подпишут, если Кимпебе уйдет. Inside Futbol сообщает, что защитник «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттила Салаи станет достойной заменой.

Турецкое издание En Son Haber, сообщает, что Салаи интересен не только «ПСЖ», но и «Ньюкаслу». У англичан основной целью является защитник «Лилля» Свен Ботман, но если сделка не состоится, то Салаи – запасной вариант клуба.

Fanatik пишет, что «ПСЖ» рассчитывает потратить 15 млн евро на замену Кимпембе.

Салаи провел впечатляющий сезон в «Фенербахче», сыграв за турецкий клуб в 42 матчах.

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