Кадры документального фильма: сборная Бразилии разработала план на игру, чтобы остановить Лионеля Месси

Лионель Месси – семикратный обладатель Золотого Мяча и, возможно, лучший футболист в истории футбола. Он может творить необъяснимые вещи на поле.

Одна из сильнейших сторон Лео – его невероятный дрибблинг и контроль мяча, когда он движется на большой скорости, то это зрелище невероятное.

Многие пытались остановить его, ограничить его влияние на ход игры, но терпели неудачи.

В сборной Бразилии играют одни из сильнейших футболистов мира. Но даже такие мастера, как Алиссон, Тиаго Силва и Неймар не всегда могут построить планы игры, который бы остановил Месси.

Кадры из документального фильма о сборной Бразилии All or Nothing: Brazil National Team, показанного Amazon Prime демонстрируют подготовку команды к полуфиналу Кубка Америки в 2019 году.

Тренер Тите рассказывает, как Месси любит поворачиваться, получив мяч, а также планирует посвятить часть тренировки, чтобы разобрать штрафной, который Лео реализовал в ворота «Ливерпуля» в Лиге Чемпионов.

«Мы все выставляем стену, если ты трус, то тебе тут не место».

«Если вы не прыгаете, глядя на мяч, чтобы вытолкнуть его, вы выбываете».

Один из игроков сказал: «Играя против Месси, ты должен быть начеку в течение 90 минут, если ты моргнешь на секунду, он забьет гол».

Все внимание во время разговора Тите с командой было уделено Месси, тренер призывал игроков не дать Лео взять матч под свой контроль.

Невероятно детальный план сработал, бразильцы выиграли 2-0 благодаря голам Габриэла Жезуса и Роберто Фирмино. В финале Бразилия обыграла Перу 3-1 и стала чемпионом.