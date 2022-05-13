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У «ПСЖ» появился новый кандидат на замену Почеттино

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Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо
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Марсело Гальардо упоминается Le Parisien, как один из тренеров, которого рассматривает ПСЖ, чтобы заменить Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист с 2014 года пользуется успехом в «Ривер Плейт», выиграл дваКубков Либертадорес, часто упоминается как возможный кандидат на пост тренера в парижском клубе.

Помимо Гальардо, Антонио Конте, Йоахим Лёв или даже Тьяго Мотта являются потенциальными вариантами, но в ПСЖ, похоже, нет консенсуса, отсюда и медленное принятие решений.

Как вам кандидатура Гальардо?

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