У «ПСЖ» появился новый кандидат на замену Почеттино

Марсело Гальардо упоминается Le Parisien, как один из тренеров, которого рассматривает ПСЖ, чтобы заменить Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист с 2014 года пользуется успехом в «Ривер Плейт», выиграл дваКубков Либертадорес, часто упоминается как возможный кандидат на пост тренера в парижском клубе.

Помимо Гальардо, Антонио Конте, Йоахим Лёв или даже Тьяго Мотта являются потенциальными вариантами, но в ПСЖ, похоже, нет консенсуса, отсюда и медленное принятие решений.

Как вам кандидатура Гальардо?