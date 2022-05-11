В «ПСЖ» рассчитывают, что Норди Мукиеле покинит «Лейпциг» летом

По информации Bild, Норди Мукиеле не будет продлевать контракт с «РБ Лейпциг».

Действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года, футболист может покинуть клуб летом. Француза (24 года) оценивают в 10 миллионов евро.

Универсальный защитник может играть на всех оборонительных позициях, что будет значительным преимуществом для ПСЖ, чтобы заменить трех действующих игроков на позиции.

В этом сезоне француз сыграл за «Лейпциг» 37 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи, что делает его одним из самых эффективных защитников Бундеслиги.