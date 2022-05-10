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«ПСЖ» и еще два топ-клуба заинтересованы в защитнике из Бундеслиги

Норди Мукиеле Норди Мукиеле
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Журналист Санти Ауна сообщает, что Леонардо ищет универсального защитника и активно интересуется Норди Мукиэле.

24-летний футболист «РБ Лейпциг» способен играть на всех позициях в защите.

Проблема в том, что с самого начала конкуренция кажется чрезвычайно жесткой, поскольку у «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» также есть виды на бывшего игрока «Монпелье».

Мукиеле зарекомендовал себя в Бундеслиге, где он сыграл в общей сложности 37 матчей в этом сезоне, забив два гола и сделав четыре передачи.

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