«ПСЖ» и еще два топ-клуба заинтересованы в защитнике из Бундеслиги

Журналист Санти Ауна сообщает, что Леонардо ищет универсального защитника и активно интересуется Норди Мукиэле.

24-летний футболист «РБ Лейпциг» способен играть на всех позициях в защите.

Проблема в том, что с самого начала конкуренция кажется чрезвычайно жесткой, поскольку у «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» также есть виды на бывшего игрока «Монпелье».

Мукиеле зарекомендовал себя в Бундеслиге, где он сыграл в общей сложности 37 матчей в этом сезоне, забив два гола и сделав четыре передачи.