«ПСЖ» близок к подписанию контракта с Уорреном Заиром-Эмери, им интересуются два гранда Бундеслиги

Уоррен Заир-Эмери произвел фурор в молодежной лиге, а также в составе сборной Франции U17 в этом сезоне, и «ПСЖ» намерен продлить его контакт.

По информации FootMercato, все идет в правильном направлении, для достижения полного соглашения еще предстоит согласовать лишь несколько деталей.

«ПСЖ» заинтересован в скорейшем заключении сделки, поскольку игрок представляет большой интерес для «Баварии» и «РБ Лейпциг».

«ПСЖ» действительно начинает делать ставку на молодежь после того, как клуб потерял почти всех своих молодых игроков, блистающих сейчас в других командах.