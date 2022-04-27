ПСЖ
Блог

Топ-клуб Серии А интересуется Паредесом

ПСЖ ПСЖ
Клубы
Леандро Паредес Леандро Паредес
Футбол Футбол

По сообщениям Gazzetta dello Sport, «Интер» интересуется Леандро Паредесом и Родриго де Паулем из «Атлетико».

Два аргентинца должны были стоять играть за «нерадзурри», но только один может прибыть в Милан.

Полузащитником «ПСЖ» давно на примете у «Интера», в умах руководителей итальянского клуба «существует идея связать его с Брозовичем», а не заменить его, как сообщалось полтора года назад.

Паредес считается одним из давних фаворитов Маротты, который уже интересовался им, когда он руководил «Ювентусом». Но надо будет договориться с экономической точки зрения, что будет непростой задачей...

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные