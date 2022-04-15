ПСЖ
Блог

«Даже с лучшей командой в мире»: Бен Арфа однажды сказал Эмери, что никогда не выйдет в полуфинал ЛЧ

Хатем Бен-Арфа Хатем Бен-Арфа
ПСЖ ПСЖ
Унаи Эмери Унаи Эмери
Клубы
Футбол Футбол

«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов-2021/22 после победы над мюнхенской «Баварией» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

Тренер Унаи Эмери продолжает творить чудеса с командой Ла Лиги, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы в прошлом году.

И Хатем Бен Арфа, который в 2017 году предсказал, что испанец никогда не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, оказался неправ.

Дуэт поссорился во время пребывания в «Пари Сен-Жермен», когда Бен Арфа сказал, что Эмери не пройдет дальше четвертьфинала «даже с лучшей командой в мире».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные