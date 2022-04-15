«Даже с лучшей командой в мире»: Бен Арфа однажды сказал Эмери, что никогда не выйдет в полуфинал ЛЧ

«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов-2021/22 после победы над мюнхенской «Баварией» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

Тренер Унаи Эмери продолжает творить чудеса с командой Ла Лиги, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы в прошлом году.

И Хатем Бен Арфа, который в 2017 году предсказал, что испанец никогда не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, оказался неправ.

Дуэт поссорился во время пребывания в «Пари Сен-Жермен», когда Бен Арфа сказал, что Эмери не пройдет дальше четвертьфинала «даже с лучшей командой в мире».