Полузащитником «ПСЖ» интересуются «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ювентус»

По данным Calciomercato.it, «Тоттенхэм» входит в число клубов, выразивших заинтересованность в подписании контракта с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредесом этим летом.

Сообщается, что «Тоттенхэм» хотел подписать Парадеса во время январского трансферного окна, но аргентинец не был заинтересован в этом.

Вместо этого подопечные Антонио Конте перехватили Родриго Бентанкура из «Ювентуса», и уругвайец сразу же взялся за дело в Северном Лондоне.

Calciomercato.it теперь пояснил, что «Ювентус» и «Рома» также интересовались Паредесом в январе. Утверждается, что «Юве» возродит интерес к аргентинскому футболисту, когда снова откроется трансферное окно.

Кроме того, говорят, что соперник «Тоттенхэма» из северного Лондона «Арсенал» также готов начать переговоры с «ПСЖ» относительно 27-летнего игрока.

В отчете утверждается, что гиганты Лиги 1 будут готовы заработать на Парадесе этим летом, поскольку его текущий контракт истекает в 2023 году.

Ожидается, что парижане потребуют 25 миллионов евро (20,8 миллиона фунтов стерлингов) за полузащитника, но 20 миллионов евро (16,6 миллиона фунтов стерлингов) может быть достаточно, чтобы заключить сделку.