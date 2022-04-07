ПСЖ
Блог

Полузащитником «ПСЖ» интересуются «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ювентус»

ПСЖ ПСЖ
Леандро Паредес Леандро Паредес
Ювентус Ювентус
Клубы
Футбол Футбол

По данным Calciomercato.it, «Тоттенхэм» входит в число клубов, выразивших заинтересованность в подписании контракта с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредесом этим летом.

Сообщается, что «Тоттенхэм» хотел подписать Парадеса во время январского трансферного окна, но аргентинец не был заинтересован в этом.

Вместо этого подопечные Антонио Конте перехватили Родриго Бентанкура из «Ювентуса», и уругвайец сразу же взялся за дело в Северном Лондоне.

Calciomercato.it теперь пояснил, что «Ювентус» и «Рома» также интересовались Паредесом в январе. Утверждается, что «Юве» возродит интерес к аргентинскому футболисту, когда снова откроется трансферное окно.

Кроме того, говорят, что соперник «Тоттенхэма» из северного Лондона «Арсенал» также готов начать переговоры с «ПСЖ» относительно 27-летнего игрока.

В отчете утверждается, что гиганты Лиги 1 будут готовы заработать на Парадесе этим летом, поскольку его текущий контракт истекает в 2023 году.

Ожидается, что парижане потребуют 25 миллионов евро (20,8 миллиона фунтов стерлингов) за полузащитника, но 20 миллионов евро (16,6 миллиона фунтов стерлингов) может быть достаточно, чтобы заключить сделку.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные