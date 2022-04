Потрясающий результат Мбаппе за сборную Франции доказывает, что его не переоценивают

Килиан Мбаппе забил потрясающий гол за сборную Франции в матче против ЮАР, который его команда выиграла со счетом 5:0.

Гол 23-летнего футболиста просто невероятный и доказывает, что его вовсе не переоценивают.

Мбаппе забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в последних 5 матчах за Францию.

I still can’t get over this Mbappe goal… the ball’s flight makes no scientific sense… all laws of motion were broken pic.twitter.com/v2fngJb8BB