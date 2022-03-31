«Где был «ПСЖ» до Нассера?» Румменигге поддерживает Аль-Хелаифи на фоне слухов о его отставке

В интервью L’Equipe президент мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддержал Нассера ​​Аль Хелаифи после слухов о его уходе с поста президента «ПСЖ».

«Ни при каких обстоятельствах. Где был «ПСЖ» до Нассера? Клуб, который нужно было долго искать на карте Европы».

«Когда к власти пришел Катар, у Парижа были серьезные экономические проблемы. С тех пор он привлекает самых больших звезд на планете и входит в шестерку лучших в рейтинге УЕФА».

Довольно странная речь одного из крупнейших недоброжелателей «ПСЖ» последних лет, который в прошлом резко критиковал эксцессы парижских лидеров в трансферном окне.

Но битва против Суперлиги, несомненно, сблизила двух лидеров, поскольку мюнхенская «Бавария» с самого начала выступала против проекта.

Разочарование «ПСЖ» в Лиге чемпионов против «Мадрида» усилило потребность в изменениях внутри клуба, особенно в парижском руководстве, но Катар сохранил свою веру в Аль-Хелаифи.