Лионель Месси присоединился к Socios в качестве амбассадора бренда

Лионель Месси вошел в развивающийся мир криптовалют. Месси подписал контракт на 20 миллионов долларов с компанией Socios.com, занимающейся выпуском цифровых фан-токенов. Звезда футбола будет продвигать компанию в качестве амбассадора бренда. Ранее это сделали звезда НБА Леброн Джеймс и квотербек НФЛ Том Брэди.

Socios опубликовал рекламное видео, приветствуя звезду футбола. Платформа представила Месси как своего первого амбассадора и написала: «Вместе мы можем сделать больше». Вместе мы можем добиться большего».

По мере приближения чемпионата мира по футболу в Катаре звезда футбола будет играть важную роль в продвижении Socios. Однако трехлетнее соглашение между ними не включает никаких транзакций в криптовалюте, сообщает Reuters.

Together we can do more. Together we can be more.



Introducing https://t.co/2FROhSNgw8’s first global ambassador, Lionel Messi.#BeMoreThanAFan pic.twitter.com/DxiHckf2Wq